JUHTKIRI ⟩ Praktikantidest abivägi

Tänapäevasest haiglahoonest ja suurepärasest aparatuurist üksi aga ei piisa, et kvaliteetset arstiabi anda. Selleks on tarvis ka kvalifitseeritud personali.

Kuressaare haigla arstidenappus on juba habemega teema. Vähe on noori spetsialiste, kes soovivadki töötada just Saaremaal, mitte mõnes mandri suures haiglas.

Loodetavasti saab haigla kollektiiv õetudengitest tõhusat täiendust ja mine tea, ehk otsustab mõnigi abiarst, et just Kuressaare haigla on see koht, kuhu päriseks tööle tulla. Nii, nagu mõnedki noored on juba tulnud.