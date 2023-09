Eesti vabariigi iseseisvuspäeval aastal 2022 algas sõda Ukrainas. Me usume, et Ukraina rahval jätkub vaimu ja jaksu vabastada oma maa ja rahvas anastajate küüsist. Ja loodame, et ka Vene rahvas ärkab valeunest ja pöördub rahu teele.

Muretseme oma Eesti pärast, et riid ja lõhestumine meie riigis lõpeks. Pole ju sajanditki veel möödunud karmidest sündmustest nagu 14. juuni suurküüditamine 1941. aastal. Aeg, mil Nõukogude Liidu brigaadid alustasid tegevust, et viia Eestimaa kodudest ära inimesi Siberisse. Kui vagunid süütute inimestega veeresid külmale maale ning paljudele jäi see koht viimaseks. Enam kui 10 000 terrorioperatsiooni ohvrit. See on üks meie rahva süngeim leinapäev.