GALERII ⟩ Saarlased osalesid edukalt merepäästeoskuste võistlusel

Võistluse peakorraldaja Kristo Kotkase sõnul oli sel aastal osalemas palju vabatahtlikke ühinguid. „Selle võistluse eesmärk on saada uusi kogemusi ja samas meelde tuletada baasoskusi, mida merepäästjatel päriselus vaja läheb. Seetõttu on ka kõik võistluspunktid üles ehitatud reaalselt toimunud situatsioonidel. Merepäästjate tase läheb iga aastaga aina paremaks ja me saame kindlad olla päästjatele, kes merel appi tulevad,“ sõnas Kotkas.