Ühingu juhatuse liikme Mati Vendeli sõnul sai kenotaafi paigaldamisega tasutud tükike auvõlga meie kangelaste ees: "Hea tunne on, et jälle üks nimi on kirja saanud." Vendeli sõnutsi on teadmata, kas kunagi leitakse ka metsavend Tuulingu säilmed, kuid nüüd on ta nimi perekonna hauaplatsil kirjas.