JUHTKIRI ⟩ Saarlaste arenev haigla

Sarapuu mantlipärijad Märt Kõlli ja Edward Laane on seisnud selle eest, et areng jätkuks. Nii on teoks saanud nii mõnigi varem utoopiliseks peetud unistus nagu Saaremaal pakutav keemiaravi ja haigla juures asuv korralik kopteriplats. Tänu meie haigla oma kompuutertomograafile ja magnetresonantstomograafile ei pea saarte elanikud enam mandrile uuringutele sõitma. Uuenduskuuri on läbinud nii psühhiaatriaosakond kui ka EMO ja kiirabi ruumid.

Enam ammugi pole küsimust, kas meretagune maakonnahaigla kõike seda ikka vajab. Vajab küll, ja kuidas veel. Hea, et sellisele arusaamisele on jõutud ka riigi tasandil. Ega siis muidu oleks otsustatud anda Euroopa Liidu tõukefondidest 40 miljonit eurot Kuressaare haigla arendamiseks.

Selge on aga üks – olgu haigla ehituslikult või tehnika poolest kui hea tahes, sama oluline või vaata et isegi olulisem on see, et meil jaguks spetsialiste, kes selles haiglas töötavad.