Aksel Hartikainen, Saaremaa gümnaasiumi 11. klassi õpilane: Tegemist on teemaga, mis õpilastes kohati lahkarvamusi tekitab. Mina usun, et kehalisele kasvatusele ning muusika- ja kunstiõpetusele tuleks hindamise suhtes läheneda natukene erinevalt. Kui kehalise kasvatuse eesmärk on hoida Eesti noori füüsiliselt aktiivsete ja tervetena, siis kunsti- ja muusikaõpetuse eesmärk kaldub rohkem õpilaste silmaringi avardamise poole.