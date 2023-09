AIDAKEM! ⟩ Legendaarne kass Kaktus on hädas

"Täna hommikul umbes 8.30 paiku saime teate, et Kaktus on oma tavapärases kohas Kuursaali juures, aga tema olek ei olnud sugugi tavapärane - kass värises, üritas vett juua, aga see ei õnnestunud tal kuidagi," kirjutab MTÜ Saaremaa lemmikloomade turvakodu Facebookis.