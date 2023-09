Küsi nõustamist ⟩ Muretsed kaevuvee kvaliteedi pärast?

Terviseamet palub kõikidel Saaremaa elanikel, kel on küsimusi kaevude kohta ja kes soovivad joogivee kvaliteedi osas nõustamist, pöörduda vaneminspektor Reelika Tammai poole e-posti aadressil reelika.tammai@terviseamet.ee või helistada terviseameti üldtelefonil (+372) 794 3500.

Kui veest on avastatud Coli-laadseid baktereid, enterokokke või E. Coli üle normi 0 MPN/ 100 ml (või 0 PMÜ/ 100 ml), siis on terviseameti soovitused järgmised.

• Võimaliku reostusallika väljaselgitamiseks võib tekkida vajadus võtta veeproov (puur)kaevust, et selgitada, kas saastumise punkt on (puur)kaev või hoonesisene veesüsteem.

• Kui ilmneb, et saastumise allikas on hoonesisene süsteem, saate võtta kasutusele meetmed selle likvideerimiseks – torustiku läbipesu/desinfitseerimine, veefiltri vahetus vm.

• Juhul kui reostuse allikaks on aga kaev, on mikrobioloogiliste näitajate kordasaamiseks on vaja kaevu puhastada ja desinfitseerida. Selleks soovitame pöörduda vastava eriala spetsialistide poole, kes kasutavad joogivee puhastamiseks sobivaid desinfitseerivaid meetodeid ja seadmeid.