Kuressaare politseijaoskonna menetlusgrupi juht Priit Sepp rääkis, et laupäeval kella 10 paiku hommikul kontrollis politsei Sõmera-Kärla-Uduvere teel sõidukit Hyundai juhtinud 62aastase mehe kainust ja tuvastas, et see oli tarvitanud alkoholi.