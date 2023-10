Kristi Sillart ⟩ Vaimne tervis – meie ellusuhtumise ja hakkamasaamise võti

Viimased aastad on toonud meie ellu pöördelisi sündmusi, mis on raputanud ühiskonnas arusaamu turvalisest maailmast. COVID-19 pandeemia, sõjad ja muud kriisid on näidanud, et meie igapäevane heaolu võib olla palju hapram, kui oleme seda kunagi enne osanud arvata. Need sündmused koos infoühiskonna väljakutsetega on mõjutanud nii täiskasvanuid kui ka lapsi, tekitades meis kõigis segadust ja ka murelikkust. Kuidas siis nendes keerulistes oludes leida tee iseendani ja jääda iseendaks?