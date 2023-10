Kriitika, et Eesti riigi juhtimisel ei kaasata piisavalt asjasse puutuvaid osapooli või tehakse seda formaalselt, on kulunud nagu “ametkondlikuks kasutamiseks” tempel, mis käib juba harjumuspäraselt suure osa avalike ametkondade dokumentide peale. On seal siis midagi salastada või mitte.