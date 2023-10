KÕNE IFFILE ⟩ Kaamoseajal päästab valgus ja tegevus

Mäletan, et kunagi ammu, seitsmekümnendatel, kui Tallinnas elasin, ei näidanud päike end enam-vähem kolm kuud. Kogu aeg oli pime. Kui päike paistab ja valgust jagub, tunnen end muidugi palju paremini kui praeguste ilmadega. Mulle meeldib päike, meeldib valgus. Eelistan viibida sellistes ruumides, kus on kenad suured aknad ja korralik valgustus. Hämarad ja tumedad interjöörid – neid ma ei armasta. Ma ei kujuta ette, et peaksin istuma ainult hämara tattninalambi valguses – see ajaks vist küll hulluks.