TTJA ehituse tegevusõiguse talituse juhataja Liina Roosimägi ütles, et enamiku pöördumistest saatsid eraisikud, kuid olid ka mõned mittetulundusühingud ja ettevõtted. “Oleme kõikide kirjadega tutvunud ja edastanud need vastamiseks arendajale.”

Saare Wind Energy juhatuse liige Kuido Kartau ütles, et valdav osa vastuväidetest ei pea meretuulepargi ehitamist võimalikuks. “Minu meelest on enamik neist ettepanekutest esitatud selle mõttega, kuidas meretuuleparki mitte teha,” rääkis ta. “Mitmed kirjad on sõna-sõnalt sarnased, info pärineb ühest ja samast allikast.”