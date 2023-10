Tugev sügistuul teeb palju pahandust. Väike vahekokkuvõte

Saja väljakutse käigus on tulnud eemaldada sadu puid – kas 400 või 666, pole ka tähtis. Sageli on maha langenud puud teel juba enne seda kohta, kuhu meid välja kutsuti. Seega selleks, et pärale jõuda, eemaldame teelt ka need puud, mida leidma juhtume. Sama on ka tagasisõidul – selleks, et koju jõuda, koristame jälle puid.

Meie maakonnas on väga hea päästevõrgustik, kus kolme riikliku päästekomandot täiendavad vabatahtlikud 14 komandoga. Ilma vabatahtlike toeta oleks puude eemaldamise järjekorrad väga pikad ja liiklejad ilmselt hädas ja pahased. Puude eemaldamise poolest jagavad komandode pingereas esikohta Kuressaare ja Leisi komando, teist kohta Muhu ja Kihelkonna. Kui Tornimäe komando number on tagasihoidlik, siis nende käes on ilmselt kõige keerukama ja töömahukama olukorra lahendamine. Nende eemaldada sattus Muhu saarel väga suur ja keerukalt elektriliinidele ning teistele puudele toetunud ja kahjuks ka ristmikule kukkunud puu. Peale päästjate on teedelt puid koristanud ka teehooldajad ja õnneks ka tublid külamehed.

Tänan kõiki, kes on teede sõidetavuse tagamisel abiks olnud.

Elektriga on olukord keerulisem. Kohe nii keeruline, et me ei oska lausa aidata. Mitmetes alevikes ja väga paljudes külades oodatakse elektri saabumist pikisilmi. Ka Pärsama külas on elekter läinud, aga kui varem olen elektrikatkestuste ajal muret tundnud hooldekodus valitseva olukorra pärast, siis praegu peaks seal tänu elektrigeneraatorile olukord kergem olema.

Selleks, et tormist põhjustatud ebamugavused oleksid võimalikult väiksed, soovitab Päästeamet elanikel tormi ajal:

- püsida siseruumides

- vältida autosõitu. Kui sõit on vältimatu, valida sobiv sõidukiirus ning arvesta teele langeda võivate puude või muude takistustega.

- hoida eemale maha langenud elektriliinidest ning teavitada neist Elektrilevi rikketelefoni numbril 1343.

- võimalusel vältida ahju kütmist – korsten võib tugeva tuule tõttu „tagurpidi käima“ hakata ja suitsu tuppa puhuda.

Inimvigastuste ja otsest ohtu põhjustavate purustuste korral helista hädaabinumbril 112.

Elektrikatkestuse korral kasuta valgusallikana pigem patareidel töötavat taskulampi, mitte küünlaid.