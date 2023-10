Elektriühendused kavandatakse maismaal kahe paralleelselt kulgeva 330-kilovoldise õhuliinina, mille ümber on kokku 120 meetri laiune trassikoridor. See koosneb elektripaigaldise kaitsevööndist ja selle puhveralast. 330-kilovoldise liini mastide kõrgus on 40 meetrit. Kohtadesse, kus õhuliini pole võimalik kavandada, planeeritakse maakaabel. Vajalik on kavandada ka alajaamad.