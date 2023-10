JUHTKIRI ⟩ Kindel tahe viib sihile

Isegi siis, kui õppimine on inimese ainus töö, pole see just lihtne. Koormus on suur juba põhikoolis, gümnaasiumist ja ülikoolist rääkimata. See on põhjus, miks paljud noored gümnaasiumi pooleli jätavad või otsustavad sinna üldse mitte minna. Hiljem aga, kui pere loodud ja selle ülalpidamiseks tuleb tööl käia, on katkenud haridusteed jätkata väga raske. Ometi leidub neid, kes seda tahavad ja suudavad. Ja on ka kohti, kus seda teha saab. Saaremaal Kuressaare täiskasvanute gümnaasium. Selle kooli õpetajaid ja paindlikkust on kiitnud paljud vilistlased. Üsna suur osa neist ei soovi keskharidusega piirduda, vaid astuvad ülikooli – et ka kõrgharidus saada.