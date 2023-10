ÕETUDENGI PÄEVIKUD ⟩ "Mis sa oled mingi öpilane ve?"

"Päriselt ongi nüüd kohe-kohe esimesel praktikal joon all. Rääkimata on veel tegelikult palju, alustades sellest, kuidas osakonna töömesilastest naljaninad vabal hetkel enda meelt lahutavad ning Adidase soki otsa kontsa tõmbavad, et siis praktiseerida potentsiaalset modellikarjääri. Kahjuks enamik siiski ei tajunud endas piisavat nõtkust, et karjääripööret planeerida, aga põhiline on see, et kuigi haiglaseine vahel tuleb ette raskeid hetki ja lugusid, on eluterve huumorinatuke nagu meetilk tõrvapotis.

Samas oleks väga patune kogu haiglaelu suureks tõrvapotiks nimetada, sest kõik lood ei ole lollakalt masendavad, vaid pakuvad kamaluga nalja ning tõdemust, et inimeseloom on üks looduse juveel küll. Väga inspireeriv on kõrvalt näha, kuidas haiglasse saabub räsitud patsient, kes meenutab rohkem enneaegset kassipoega kui inimeseolevust, ent juba mõne nädala pärast möliseb ta vaikselt voodiäärel jalgu kõlgutades, et ta supis oli nõmeda kujuga porgandijupp.

„Anna mulle oma suppi, kui sulle jälle ei sobi,“ laksab selle kommentaari peale palatikaaslane. Huvitaval kombel hakkas toidukriitik järgmisel hetkel väga kiirelt oma suppi lürpima. „Kas magustoit maitses?“ uurin talt peale lõunat. „Ei,“ vastab ta tusaselt, ise pilku ristsõnalt tõstmata. „Tõsi ka jah?“ küsin seepeale ning korjan ta kõrvalt laualt üles TILGATUMAKS limpsitud magustoidu kausi.