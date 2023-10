Saaremaa kultuuritöötajate ametiliidu usaldusisik Tiia Lätt tõi pöördumises Saaremaa vallale välja, et tänavune 5-protsendine palgatõus leevendas inflatsiooni mõju väga vähe, ent tarbijahinnaindeks muutus võrreldes eelmise aastaga ja on hetkel 19,4 protsenti.

Sel aastal on Eestis alampalk 725 eurot ja teise kvartali keskmine brutopalk 1873 eurot. „Kõrgharidusega raamatukoguhoidja brutopalk Saaremaa vallas on praegu keskmiselt 1124 eurot. See jääb keskmisele brutopalgale alla 749 euroga ehk praktiliselt terve alampalga,” tõdes Lätt.