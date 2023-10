Iseseisvalt masin siiski ei tööta ning Rahumeele sõnul on tal hea meel, et kõik Kuressaare haigla naistearstid valdavad ultrahelidiagnostikat väga hästi. "Tulevikus loodame ultraheliaparaate juurde soetada, et igas kabinetis oleks oma," lisas Rahumeel. Praegu on osakonnal üks suur ja kaks väiksemat ultraheliaparaati, vaja oleks veel kolme.