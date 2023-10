LEMBIT UUSTULND ⟩ Jagatud unistus ehk Kaks teatrit korraga

Juurdlesin pikalt ja kahtlesin, kas olen ikka mina, lihtsa meremehena, see õige persoon kirjutama teatriarvustust ja kas üldse arvustust, sest selleks, saan ma aru, peab kindlasti olema vastav haridus. Siis aga meenusid mulle pealtkuuldud sosinal öeldud lausekatked, kui me pärast etendust teatripublikuga vestibüüli poole rühkisime, ja ma tundsin, et emotsioon, mida "Unistuse" etendusel kogesin, suisa nõuab kirjapanemist.