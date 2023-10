Saarlased on biojäätmete liigiti kogumisel esirinnas

„Üleriigiline kasvutrend näitab, et jäätmeid on võimalik liigiti koguda mistahes Eesti otsas. Saaremaa on ühes Harjumaaga teistest märgatavalt eest ära läinud ning tõestab, et liigiti kogumises on võimalik saavutada väga hea tulemus. Saare- ja Harjumaa on olnud teistest edukamad, kuna seal on kohalikud omavalitsused olnud aktiivsed nii jäätmeveo korralduses kui mõtteviisi juurutamisel ja teadlikkuse tõstmisel, et biojäätmed on väärtuslik ressurss. Saaremaa kohalik omavalitsus alustas elanike ja jäätmevaldajate harimisega enne teisi omavalitsusi ning järjepidev töö on ära tasunud ja nüüd kannab vilju teistes enam,“ lisas Bruno Tammaru.