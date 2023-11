RÄÄGIME SURMAST ⟩ See on nii ebaaus, et lilli pean tooma su hauale, mitte koju vaasi.

Oleme teel su poja sünnipäevale. Kui sa vaid näeks, kui suureks ta on kasvanud… Mind häirib nii väga, et ma ei saa sulle helistada ja küsida, mida talle sel aastal sünnipäevaks kinkida. Veelgi enam teeb mind kurvaks see, et tegelikult peaksime me ju samal päeval ka sinu sünnipäeva tähistama. Selle asemel on nüüd üks segaste tunnetega päev. Jaa, ma tean, et sa ei tahaks, et me talle sel päeval oma kurbust välja näitaksime. Me ei näitagi, aga ma tean juba eos, et homme ärkan ma taas pisaratega. See on lihtsalt nii ebaaus, et ma ei saa sind kallistada ja lilli pean tooma su hauale, mitte koju vaasi.