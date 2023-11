1:0 ⟩ FC Kuressaare alistas võõrsil Tartu Tammeka

Tartus Tamme staadionil mängitud kohtumises olid esimesel poolajal mõlemal meeskonnal võimalusi skoori teha, parim moment oli Mattias Männilaanel. Teisel poolajal võttis Kure mängu enda kätte ja 55. minutil tegi Otto-Robert Lipp reidi Tammeka karistusalasse, sai löögile ja vormistas kohtumise ainsa värava. Kohtumise lõpuosas tegeles Kure oma eduseisu hoidmisega ja sai sellega suurepäraselt hakkama.



„Teenitud võit,“ märkis peatreener Roman Kožuhhovski, kelle sõnul oli teada, et tuleb keeruline kohtumine, sest Tammeka olukorras on mängijad väga motiveeritud. Eelmises voorus suure kaotuse vastu võtnud Tartu JK Tammeka otsis koduväljakul viimaks võidulainele naasnud FC Kuressaare vastu võidupunkte. Tammeka jaoks on oluline kasvatada vahet Harju JK Laagriga, et pääseda väljalangemistsoonist, Kuressaare eesmärk on edestada tabelis lähimat konkurenti JK Narva Transi. Käesoleval hooajal on omavahelised kohtumised kulgenud tasavägiselt – kaks kohtumist on lõppenud viigiga, korra on Kuressaare kallutanud kaalukausi enda kasuks.