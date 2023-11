Sõidame pontšikuid tegema Saklasse, sest Aili jaoks on väga oluline, et ta saab pontšikuid valmistada just oma köögis – oma pliidil. Vaatamata ligi 50-aastasele kogemusele kardab ta endiselt, et mujal läheb äkki midagi valesti. “Pole nüüd kuu aega teind, tea kuidas läheb,” ütleb Aili, kellel on kõik vajalik juba lauale valmis pandud.