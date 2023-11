Uus nädal tuleb soe ja vihmane

Pühapäeval (5.11) madalrõhkkond küll veidi nõrgeneb, aga jääb idaservaga Läänemere ümbrust katma. Vihma võib vaid üksikuis paigus sadada ja sajuhulk on väike. Lõuna- ja kagutuul on öö hakul veel väga tugev, ulatub puhanguti 16, saartel 20 m/s, pärast keskööd tasapisi nõrgeneb, päev on mandril võrdlemisi rahulik, saartel on puhanguid 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 0..+5, saarte rannikul kuni +8, päeval 5..9°C.