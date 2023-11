Naiskodukaitse õpetab, kuidas viia läbi turvalise interneti külalistundi 1.-5. klassile

Koolitust viib läbi Naiskodukaitse Harju ringkonna liige ja Tartu Ülikooli infovastupidavuse nooremteadur Diana Poudel, kes on läbi viinud sadu sarnaseid külalistunde üle Eesti. Diana on digipädevuse ekspert, kes on ka raamatu “Turvaline internet. Digimaailma teejuht” ja lauamängu “Häkkerite lahing” autor.