Tööjõukriisis vaevlevad Saaremaa ettevõtted kasutavad spetsialiste otsides kõiki õlekõrsi

Incap on Soome päritolu elektroonikaettevõte, mis avas oma Eesti haru Saaremaal 2000. aastal. Praegu antakse tööd seal 130 inimesele. Kõige kriitilisem on ettevõttel spetsialistidega, keda ei ole küll vaja palju – praegu töötab ettevõttes neid kümmekond ja veel kümmekond aitaks lähiaastate kasvu tagada, kirjutab Ärileht. Peale inseneride vajab ettevõte ka automatiseerimise juhti ja paari teist tippspetsialisti. Kui need inimesed on olemas, annavad nende ettevõttesse toodavad tellimused võimaluse luua veel 40 töökohta tootekoostajatele.

Nasval tegutsevat laevaehitusfirma Baltic Workboats personalijuht Kadi Maripuu räägib, et neil on tootmises puudu oskustöölisi – hetkel on suurim puudujääk keevitusosakonnas – kui ka erinevat insenertehnilist personali.



Insenere on ettevõte värvanud kohapealse tööjõupuuduse kompenseerimiseks ka Saksamaalt, Rootsist ja Soomest. Kui Incap pole vajaminevaid spetsialiste üle ostnud, siis Baltic Workboatsil on seda siiski ette tulnud.