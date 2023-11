HEA EESKUJU 2023 ⟩ suurima julguse auhinna laureaat on Helis Luks

"Lavale läksin enamasti väikeste ootustega ja pisikese ärevusvõbinaga. Oma nime nägin ekraanilt enne, kui päevajuht selle välja kuulutas, seega oli raske uskuda," jagas Helis Luks oma esimesi emotsioone neljapäeval pärast tunnustuse kättesaamist. Ta lisas, et sellistes olukordades on šokist olenemata raske naeratust tagasi hoida. "Tõsine tänulikkus ja "tegin ära!"-tunne täitsid südant," lisas Helis.

Helis Luksi kirjelduses Hea Eeskuju 2023 finalistina seisab, et ta on abivalmis Saaremaa noor, kel on märkimisväärselt palju silmapaistvaid ettevõtmisi. Kooliväliselt tegeleb Helis väitlemise, filmimise, maalimise, kõnelemise ja vabatahtliku tööga. Tema peamine kirg on disainimine ja riietumisstiilid, millega ennast väljendada.