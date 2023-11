LUUBI ALL ⟩ Paarisuhtes – ka eakate inimeste suhetes – on vägivallatseja enamasti mees

Sepa sõnul on kannatanud vahel ka öelnud, et ega siis teine pool – kas mees või täiskasvanud laps – alati vägivaldne ole.

“See juhtuvat vaid mõned päevad kuus, mil teine selliseks muutub – siis, kui alkoholi juuakse. Ülejäänud aja olevat ta hea inimene,” vahendab Sepp kannatanutelt kuuldut. “Et küll me elame need päevad üle.”

Politsei kaudu ohvriabisse

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi peaspetsialisti Meelis Juhandi sõnul satub enamik vägivalda tunda saanud eakaid tema vastuvõtule politsei kaudu.

“Kui politsei käib väljakutse peale sündmuskohal, siis tänu politsei teavitustööle jõuab info ohvriabiteenusest inimesteni,” selgitab Juhandi. “Neid, kes ise, omal algatusel tulevad, on pigem vähe. Seni, kuni olukord pole päris kriitiliseks läinud, püütakse ise hakkama saada.”

Üks põhjus, miks vägivalda kogenud inimesed – olgu eakad või noored – sellest rääkima ja abi otsima ei kipu, on häbi, tõdeb Juhandi.

Tema sõnul jõuab ohvriabisse ka neid eakaid, kes on kogenud vägivalda oma laste poolt. “Näiteks tõstab oma isa vastu kätt täisealine perepoeg, kes ei ole oma kodu ja peret loonud,” ütleb Juhandi. Ta lisab, et enamik eakaid vägivallaohvreid, kes tema jutule jõuavad, on naised.

“Tavaliselt on need väga pikad, aastaid kestnud lood,” märgib Juhandi.

Kuidas ohvriabi kannatanuid aidata saab?

“Kõigepealt tuleb hinnata, milline on inimese konkreetne abivajadus,” lausub Juhandi. “Kindlasti on selliste lugude puhul, kus tegemist on lähisuhte- või perevägivallaga, võimalik pakkuda psühholoogi või psühhoteraapia teenust kui traumast taastumise vaimse tervise abi. Samas on vaja läinud ka näiteks naiste tugikeskuse teenust, et inimene saaks elada turvalises paigas.”

Kõrge riskiga lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamiseks kasutab Eesti ohvriabi Suurbritannias väljatöötatud MARAC-i võrgustikutöö mudelit, et ennetada vägivalla kõige rängemamaid tagajärgi – raskeid tervisekahjustusi, tapmisi ja suitsiide. Selleks tegutseb ka Saare maakonnas MARAC-i tuumik, kuhu kuuluvad ohvriabi, politsei, omavalitsuse, naiste tugikeskuse, prokuratuuri, lastekaitse ja aina sagedamini ka meditsiinivaldkonna esindajad.