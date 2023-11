JUHTKIRI ⟩ Aasta isa tiitlit väärt

Arusaam, milline on tubli isa, on ajas kindlasti muutunud. Aastakümneid tagasi oli isa roll hoolitseda eeskätt selle eest, et perel oleks leib laual. Praegu peetakse heaks isaks sellist meest, kes leiab aega ja tahtmist lastele pühenduda. Kes oskab oma lapsi kuulata, mõista ja toetada, selgitada neile maailma asju ning nad eluks ette valmistada. Kes suudab kasvatada oma lastest head ja õnnelikud inimesed.