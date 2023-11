MARGUS LINDMÄE ⟩ Kas elu kortermajas on muretu?

Need on vaid viimase paari nädala näited sellest, kui lähedal võib olla suur õnnetus. Olen arvamusel, et kõigil neil juhtudel oli kuhjaga õnne. Inimeste vigastused olid tagasihoidlikud ja hukkunuid ei olnud. Kuidas aga tagada, et kortermajas oleks õnn igapäevaselt kohal?

Rida- ja kortermajas peab korstnapühkimise tellima vähemalt üks kord aastas ja kui korstnapühkija ütleb, et on vaja kaks korda, siis on seda nii ka vaja teha. Alates paarismajast tohib korstnapühkimise teenust pakkuda ainult 4. või 5. taseme korstnapühkija. Ise pühkimine on neis hoonetes seega keelatud. Ahiküttega kortermajades võib vahel ette tulla ka mõni ilma ahjuta korter. Kui aga kasutatav korsten on ahikütteta korterit läbimas, siis on ka selles korteris korstnapühkimise toimingud siiski vaja teha.