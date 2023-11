Räägime surmast ⟩ Millele mõelda, kui inimene soovib surra oma kodus?

"Kui varem surid pea kõik inimesed oma kodus, siis miks on see nüüd teisiti? Mis on vahepeal juhtunud, et üks elu osa on nii tugevasti muutunud? Vanasti oli surm pigem kogukonna- või peresündmus, nüüd aga on see peamiselt ikkagi meditsiiniline sündmus," kirjutab kirjutab vaimse tervise õde, elulõpu toetaja Jane Kaju.