Vallavalitsus soovib muuta eri- ja perearstitoetuse maksmise korda

Saaremaa abivallavanem Liis Lepik ütles, et 2024. aasta vallaeelarves on arstide toetusfondiks kavandatud 40 000 eurot ehk varasemast 15 000 eurot rohkem. „Suurenenud toetussumma näitab, et soovime Saaremaal pöörata senisest veelgi rohkem tähelepanu arstiabi kättesaadavuse parandamisele ja spetsialistide puuduse leevendamisele," lisas Lepik. Tema sõnul on 2024. aastast võimalik toetust taotleda ka Saaremaale tööle asuvatel hambaravi eriarstidel.