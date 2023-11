Ametikool osaleb rohepöörde konsortsiumis

„Anname oma panuse, et meie mootorsõidukitehniku ja väikelaevaehitaja eriala lõpetajatel oleks rohepöördeks vajalikud oskused ja pädevused,“ rääkis ametikooli tehnoloogia õppesuuna juhtõpetaja Andres Meisterson. „Võtame õppekavad lahti ja vaatame, kuidas roheoskused sealt vastu vaatavad ning mida tuleks lisada ja millised oskused õpetajatel on puudu, et seda teha.“