N, 16.11.2023
Ilm
Horoskoop
Toimetus
Telli leht
Reklaam
Otsi

Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

8.11 – 14.11
Saarte Hääl
Facebook
Comments
Foto: Erakogu

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 8.11 – 14.11

 

SÜNNID

  • Marie Eller (23.10) Orissaare alevik
  • Iselin Song (31.10) Valjala alevik
  • Sadu Aus (4.11) Järise küla
  • Laura-Lisette Kudrjavtsev (5.11) Kuressaare linn
  • Nora Tsuiman (5.11) Tirbi küla
  • Paul Parksepp (6.11) Atla küla
  • Temme Tõkke (6.11) Kuressaare linn
  • Elisabeth Kaju (11.11) Kuressaare linn

SURMAD

  • Eha Kakkum (79) Kuressaare linn
  • Kalle Tiits (68) Upa küla
  • Rainer Kolts (78) Ruhnu küla
  • Jevgenia Burova (92) Kuressaare linn
  • Ants Maanso (77) Meedla küla
  • Heino Lember (81) Pärsama küla
  • Maaja Kalm (71) Arju küla
Facebook
Comments

Märksõnad

Viimased uudised
Tagasi üles