Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 8.11 – 14.11
SÜNNID
- Marie Eller (23.10) Orissaare alevik
- Iselin Song (31.10) Valjala alevik
- Sadu Aus (4.11) Järise küla
- Laura-Lisette Kudrjavtsev (5.11) Kuressaare linn
- Nora Tsuiman (5.11) Tirbi küla
- Paul Parksepp (6.11) Atla küla
- Temme Tõkke (6.11) Kuressaare linn
- Elisabeth Kaju (11.11) Kuressaare linn
SURMAD
- Eha Kakkum (79) Kuressaare linn
- Kalle Tiits (68) Upa küla
- Rainer Kolts (78) Ruhnu küla
- Jevgenia Burova (92) Kuressaare linn
- Ants Maanso (77) Meedla küla
- Heino Lember (81) Pärsama küla
- Maaja Kalm (71) Arju küla