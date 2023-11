Riigile saadetud mahepõllumeeste pöördumises annab Kuuskor teada, et künni keelamine turvasmuldadel sunnib teda lõpetama mahetootmist ja võtma kasutusele taimekaitsevahendid ja väetised. See tähendab saarlase hinnangul põldude harimist täiesti vastupidises suunas heade tavadega ja keskkonnale vägagi kahjulikul moel!

Kuuskori osalusega ettevõtted kasvatavad mahekultuure Saaremaal, Läänemaal ja Valgamaal. Tema Saaremaa ettevõte harib 850 ha põllumaad, millest ligi 600 ha on kuivendatud uudismaa ja sellest omakorda üle 90 protsendi on turvasmullad. "Olen seal kasvatanud edukalt kanepit, kaera, suvinisu, suvirapsi. Mulla boniteet on 50-55, mis on ettevõtte maadest parima boniteediga üldse," viitas Kuuskor. Künni keelamine tähendab nendel põldudel mahetootmise lõppu, sest umbrohtu saab sealt tõrjuda põhiliselt vaid kündmisega.