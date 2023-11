Enefit loob Saaremaal valguskaabliga kiire interneti liitumisvõimaluse kokku 1390 aadressile. Osad neist on juba valmis ehitatud ning osade ehitus on lõpetamisel. Tööd on veel lõpusirgel järgmistes külades: Jõiste, Kahutsi, Kailuka, Kalli, Kipi, Laheküla, Lümanda-Kulli, Muratsi, Suuremõisa, Tehumardi ja Tiirimetsa.