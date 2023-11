Eerik Haameri nimelise kunstiauhinna pälvis tänavu Elo Liiv

"Eelmisel aastal oli nominente 11, tänavu kaheksa. See on täiesti piisav hulk, et nende seast võitja välja valida," ütles Saaremaa valla kunstikuraator Lii Pihl. "Seekord on tugevad kandidaadid, on olnud nõrgemaid aastaid. Peale graafika on kõik kunstiliigid kenasti esindatud. On fotokunsti, on tekstiili, maali, skulptuuri ja isegi metalli. Väga ilus kooslus."