MUHU UUDISSED ⟩ Kõege änam igat sorti näputüöst

Ma riagi paergu Muhu pastoroadist ja Muhu Pärandikuolist. Neh, pirekse ma ole ikka juttu kua tein, et sial suab nüid Uisu Riina käe all rükipressiga vahest toimeta ja laupa tehti jälle jõulukoaerta. Ja nädalipäävad varatsemini olli lindude vahtimise päe. Ja oktoobri alguses olli sial sie “Atlandi ookeani” laulude laulmine. Nõnna et maja oo väos ühtejuoni ja varsi ete põle ool ega oobil vahet.