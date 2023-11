PROUA OBUSTKOPPEL ⟩ Miks õpetaja pillub poes asju riiulite alla ning jonnib ja röögib?

Tunnen ma seda mahajäämust muu hulgas seeläbi, et niinimetatud käibetõed, mis aastate jooksul tundusid olevat kui kivisse raiutult tõesed, ei kipu enam kehtima. Meie ajal öeldi näiteks, et laps on kodu peegel. Ja ilmsesti nii oli ka. Tänapäeval see kindlasti enam nii ei ole ning sellel on mitu head põhjust.

Ma näen oma järeltulijate võsukeste pealt, et isegi siis, kui nad on sul justkui silma all ja olemas, on need tühipaljad kestad, mis aeg-ajalt mõne võileiva või friikad sisse vajutavad, endal vähemasti üks silm ikka mõnes elektroonilises vidinas. Jah, need vidinad võetakse vahel jõuga käest ära – epistli pidamise ajaks kohe kindlasti –, aga ega ta sellel ajal muust ei mõtle, kui et millal saab oma nina jälle vastu ekraani vajutada nagu põrsas moldi.