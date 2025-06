RETROVIDEO "Kuulsin ikka selja tagant, kuidas sosistati "miss-miss-miss!"

Eve tunnistab, et eks seda "missid on ninakad ja ülbed" arvamust sai ka tema tunda. "Tuli ette küll, et keegi midagi halvustavat ütles," meenutab ta.

Ta arvab, et nendest juttudest üleolemine andis talle hoopiski enesekindlust juurde ja pani end kõrvalt rohkem vaatama. Ära tunti teda tänaval piisavalt. "Kuulsin ikka selja tagant, kuidas sosistati "miss-miss-miss"," naerab ta ja lisab, et üllataval kombel tuntakse teda kui Saarepiigat tänaseni. Olgugi et tiitlisaamise päevast on juba rohkem kui pool elu möödas. Ta ise arvab, et ehk on tuntus seotud just sellesama kahe õe teemaga.