Küsitlus Kuidas saarlased jaanipäeva tähistavad?

Mai Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Mai Kuressaarest:

Jaanipäeva tähistame ikka pereringis, lapsed tulevad koju ja oleme kõik koos. Käime vaatamas kohalikke jaanitulesid, grillime ja teeme natukene tuld ise ka. Kõiki jaanitulesid läbi ei käi, aga Kaarma maalinna omale läheme kindlasti ja vaatame, kuidas olukord on.

Elle Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Elle Kudjapelt:

Meil on tantsu- ja naisansambel Kanarbik, kellega läheme 20-ndal esinema Vana-Kõljalga ning 23-ndal linna jaanitulele. Terve rühm tuleb kokku, 20 inimest, ja oma kodus tähistame ikka ka. Meil on naiste saunaklubi, saame kokku kahekümne esimesel. 24. juuni on vaba päev ning selle olen jätnud enda jaoks.

Harry Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Harry Kandlast:

Lapselapsed tulevad külla, teeme lõket, kuulame muusikat, aga vaikselt, et naabreid ei segaks. Grillime, siis kui on hea liha, selline kuhu ei ole süstlaga vett sisse lastud ja on korralik mahetoit. Jaanipäeva veedame kodus.

Aive Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Aive Kuressaarest:

Jaanipäeva tähistan sõpradega koos Sutu külas. Grillime, teeme lõket ja kuulame head muusikat. Meil on selline harjumuspärane komme, et päeval teeme tööd ning õhtul lõbutseme.

Ellen Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Ellen Kuressaarest:

Jaanipäeva tähistan õega koos kamina ääres. Tähistame 23-ndal ning grillime ka. Tähtis on, et pere oleks jaanipäeval koos.

Ritva Irmeli Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Ritva Irmeli Kuusnõmmelt: