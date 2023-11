“Meliora on eespool males ja Aurora on tagapool males,” sätib Pärli võistlusrühmade treener Marjana Riim Kuressaare spordikeskuse võimlemissaalitäie noori neidusid paika.

Tüdrukud alustasid treener Marjana sõnul harrastusvõimlejatena, ent on tänaseks tänu tublile harjutamisele teinud sammu edasi ja alustanud võistlusspordiga. “Meliora tüdrukud on võimelnud aastat kuus, Aurora tüdrukud on koos treeninud kaheksa aastat, mis tähendab, et võistlejad alustavad oma teekonda juba 3–4-aastastena,” räägib Marjana.