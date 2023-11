JUHTKIRI ⟩ Ostad kesklinna korteri, müü auto maha!

Nii arendaja kui ka vallavalitsus on aga seisukohal, et Kuressaare kesklinna elama asudes ei oleks inimestel üldse autosid tarvis ning parklaid ei tohikski juurde ehitada – on ju eesmärk Kuressaares autode arvu vähendada. Paraku ei pruugi kesklinnas elava inimese käigud piirduda ainult kesklinnaga ning kuna bussiga kõikjale ja/või igal ajal ei pääse, on loogiline, et enamasti on peres vähemalt üks auto.