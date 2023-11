Saarlased, loome uuesti sidemed Bornholmi ja Gotlandiga!

Soovime nendega kunagi loodud, kuid viimastel aastakümnetel soiku jäänud sidemeid taas luua ja tugevdada. Suundi, milles koostööd otsida ja teha, on palju- õpilasvahetused ja haridusprogrammid, kultuurikontaktid; koostöö erialade kaupa, väikeettevõtjate vahel, keskkonnahoiu või sotsiaalteemadel.



Aga tegelikult mis iganes valdkonnas veel, mida suudad välja mõelda! Bornholmiga on hiljuti küll sild taas loodud, kuid ka Gotland võiks siia koostöösse lisanduda ning kõik ideed on ka selle saare osas oodatud.