Sandla mees Reigo Roost ütles, et liuväli on neil igal aastal olnud. Tänavu tegid nad uisuvälja sellise koha peale, kus tänavavalgustus peale paistaks, et lapsed ei peaks pimeduses uisutama. Uisuplats on avatud nii kaua, kui külma jagub, sest loodusseaduse vastu ju ei saa, märkis Roost.