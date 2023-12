Diivaniparadiis paneb Kuressaare poe kinni

Kui veel eelmise aasta aprillis kinnitas sisustuspoe omanik Ahti Rattasep Saarte Häälele, et Diivaniparadiis oli, on ja jääb Saaremaale, siis kahjuks nii ei läinud ja pood suleb uksed 31. detsembril.

Rattasep möönis, et kolimine Tallinna tänavalt uude ärihoonesse Kalevi tänaval ei täitnud vaatamata paljudele plussidele lootusi. "Meie kauplus Kuressaares on üks Eesti ilusamaid mööblipoode. Pind on tegelikult superluks ja rent üliodav," loetles poepidaja. Paraku asub uus asukoht nurga taga, suurest liiklusest eemal. Kaupluse pidamiseks läheb Rattasepa sõnul vaja kolme olulist asja ja need on asukoht, asukoht ja asukoht. Kolimine peatänava äärest Kalevi tänavale andis läbimüügis kohe tunda.