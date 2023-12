AUGUGA MAJA LUGU JÄTKUB ⟩ Omanik soovib räämas ärimaja müüa ebarealistliku hinnaga

LVM Kinnisvara Kuressaare OÜ juhatuse liige ja maakler Leie Kõiv tõdes, et Tallinna tn 25 müük ei edene ning huvilisi otseselt ei ole. Kõiv on nõus, et hind on kõrge, ja ta on ka omanikku teavitanud, et sarnase hinnaga osteti üle tee asuv hoone, mis on korras ega vaja suuri investeeringuid. "Sellele infole ei vastanud ta midagi, aga kui see on omaniku soov müüa oma vara selle hinnaga, siis nii on," ütles Kõiv. 273,8 m² äripinnaga kinnistu on hetkel müügis 320 000 euroga.