TEEME KOOS HEAD ⟩ Bussijuhi sõbralik märkus helkurita noormehele innustas algatama helkurikampaaniat

Ta kirjeldas sotsiaalmeedias tehtud üleskutses, et bussijuht peatus bussipeatuses ja võttis peale noormehe, kellel ei olnud helkurit. "See, kuidas ta nii rahulikul ja sõbralikul häälel ütles noormehele: ”Ole hea ja muretse palun järgmiseks korraks endale ka helkur” liigutas mind südame põhjani. Olen varemgi kuulnud, kui bussijuhid on lastega “riielnud”, miks neil helkurit ei ole, aga tänase bussijuhi sõnum/hääl liigutas mind kuidagi eriti."