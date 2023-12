PROUA OBUSTKOPPEL ⟩ Mitte miski ei ole igavene. Peaaegu

Aga abieluõnne ja kodurahu huvides ei läinud ma seda muidugi talle nina peale kirjutama. Enamasti. Küll oli ta selle geenimutatsiooni kandja, mille idud minu tähelepanekute kohaselt istuvad pea kõigil saarlastel kuskil seljaüdis ning mis vähemasti viimase ajani on olnud põlvkondade ülene. Ja selleks on vastumeelsus ära visata asju, mis iseenesest on tarbetuks muutunud, olgu siis sellepärast, et nad on rikkis või siis ei leia nad enam sihipärast kasutust. Nagu karuäke.